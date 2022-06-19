Командири полку «Азов» перебувають у москві, - росЗМІ

Вчора, 22:00 Переглядів: 479

Раніше повідомлялось, що вони знаходяться на Донеччині

Командири полку «Азов», які захищали «Азовсталь» у Маріуполі, перебувають у СІЗО «Лефортово» в москві. Як повідомляє «Українська правда», про це написало рашистське агентство ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах рф

«В даний час кілька людей із командирів «Азов», які потрапили в полон під час штурму Маріуполя, доставлені в «Лефортово», йдеться в повідомленні.

Проте не уточнюється, про кого саме йде мова.

Раніше було відомо, що командирів полку «Азов» вивезли на територію росії для так званих слідчих дій . До цього була інформація, що наші захисники перебували у колонії на Донеччині.

Нагадаємо, наприкінці травня з «Азовсталі» рашисти вивезли близько 7 автобусів із нашими воїнами. Росіяни погрожують бійцям «Азову» судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться, попри домовленості.