Командири полку «Азов» перебувають у москві, - росЗМІ

Командири полку «Азов», які захищали «Азовсталь» у Маріуполі, перебувають у СІЗО «Лефортово» в москві. Як повідомляє «Українська правда», про це написало рашистське агентство ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах рф
Проте не уточнюється, про кого саме йде мова.
Раніше було відомо, що командирів полку «Азов» вивезли на територію росії для так званих слідчих дій . До цього була інформація, що наші захисники перебували у колонії на Донеччині.
Нагадаємо, наприкінці травня з «Азовсталі» рашисти вивезли близько 7 автобусів із нашими воїнами. Росіяни погрожують бійцям «Азову» судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться, попри домовленості.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер