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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

В Україні зняли обмеження на кількість учнів у класах і тривалість навчального року

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 474

 Контракти директорам шкіл можна продовжувати без конкурсу - до припинення воєнного стану плюс шість місяців

Верховна Рада внесла тимчасові зміни до закону про загальну середню освіту, які скасовують на час воєнного стану обмеження на кількість учнів у класах і тривалість навчального року. Як повідомляє LIGA.net, цим документом припиняється   норму закону про загальну середню освіту, яка встановлює тривалість освітнього процесу в межах навчального року не менше 175 навчальних днів.

Крім того, скасовується положення про наповнюваність класу – не менше 5 і не більше 24 учнів у початковій школі, не менше 5 і не більше 30 – у базовій чи профільній школі.

Зазначається, що законом дозволяється  продовжувати контракти з директорами шкіл без проведення конкурсу до припинення воєнного стану плюс шість місяців.

Також депутати призупинили дію положення, що вимагала проводити громадські обговорення для реорганізації, зміни типу чи ліквідації шкіл у сільській місцевості.

Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявляв, що освітній процес в школах з 1 вересня планують відновити в режимі офлайн.

У той же час на Полтавщині остаточного рішення щодо очної та дистанційної форми навчання не прийнято. В області пропонують виводити дітей в офлайн, міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що з 1 вересня діти вчитимуться дистанційно, адже в навчальних закладах не обладнані бомбосховища. 

На Кременчуччині навчання дітей у школах може бути і офлайн – в залежності від їх готовності

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Автор: Олеся Данилова
Теги: навчальний рік школи Верховная Рада
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