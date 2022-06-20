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Від якої хвороби найчастіше помирали мешканці Полтавщини

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 232

 Статистика за минулий рік 

У 2021 році на Полтавщині найбільше померли від хвороб систем кровообігу (у більшості від ішемічної хвороби серця). За даними Головного управління статистики у Полтавській області, у 5 разів менше людей в області помирало від коронавірусної хвороби. Загалом минулого року від хвороб та внаслідок ДТП померло 27598 осіб.

Кількість померлих за причинами смерті у 2021 році:

  • Хвороби системи кровообігу - 17806
  • COVID-19 - 3051
  • Новоутворення (в основному злоякісні - рак) - 2946
  • Зовнішні причини смерті (ДТП, пожежі, вбивства, самогубства) - 1063
  • Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках - 787
  • Хвороби органів травлення - 748
  • Хвороби нервової системи - 248
  • Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (туберкульоз, ВІЛ) - 135
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус серце кардіологія
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