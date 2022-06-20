Від якої хвороби найчастіше помирали мешканці Полтавщини

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 232

У 2021 році на Полтавщині найбільше померли від хвороб систем кровообігу (у більшості від ішемічної хвороби серця). За даними Головного управління статистики у Полтавській області, у 5 разів менше людей в області помирало від коронавірусної хвороби. Загалом минулого року від хвороб та внаслідок ДТП померло 27598 осіб.

Кількість померлих за причинами смерті у 2021 році: