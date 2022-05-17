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Щонайменше 7 автобусів вивезли захисників «Азовсталі» з території заводу

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 408

 

Бійців доставили на підконтрольну росії територію

Щонайменше 7 автобусів із українськими бійцями виїхали із металургійного заводу «Азовсталь» у супроводі російських збройних сил. Про це повідомило видання Reuters ввечері 17 травня, посилаючись на дані свідка.

Нагадаємо, вчора, 16 травня, розпочалася евакуація з «Азовсталі» 53 важкопоранених військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, їх доставили до лікарні у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор вивезли до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Захисники Маріуполя – герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення «Азов», 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя, співробітники Служби безпеки України.

Утримуючи позиції на «Азовсталі», вони не дозволили противнику перекинути 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС.

Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало Україні можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. Українці отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів.

Тож гарнізон «Маріуполь» виконав поставлене бойове завдання. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебували на «Азовсталі», зберегти життя особового складу.

Разом з тим, у росії хочуть заборонити обмін бійців «Азова», передає «Українська правда». Держдума рф у середу, 18 травня, розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих «нацистських злочинців», а верховний суд росії 26 травня розгляне визнання українського полку «Азов» терористичною організацією.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Reuters

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Теги: Азовсталь Маріуполь полк Азов евакуація війна Росія поранений боєць
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