Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога!

Сьогодні, 21:45 Переглядів: 389

Не панікуйте та йдіть в укриття!

17 травня о 21.43 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Не панікуйте та слідуйте в укриття!

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