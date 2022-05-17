Світлана Карабаза вже 28 років допомагає кременчужанкам народжувати маленьких українців

Жінка працює акушеркою у Кременчуцькому перинатальному центрі і приймає пологи навіть під виття сирен
Кременчужани продовжують доводити, що кожна професія є важливою, а робота кожного з нас на своєму місці робить вагомий внесок у спільну справу – наближення перемоги. На сайті мерії нашого міста опублікували відео про Світлану Карабазу, акушерку Кременчуцького перинатального центру.
Вже 28 років вона допомагає кременчужанкам народжувати маленьких українців. А відколи почалася війна, Світлані багато разів доводилося приймати пологи навіть під виття сирен в укритті перинатального центру.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер