Світлана Карабаза вже 28 років допомагає кременчужанкам народжувати маленьких українців

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 183

Жінка працює акушеркою у Кременчуцькому перинатальному центрі і приймає пологи навіть під виття сирен

Кременчужани продовжують доводити, що кожна професія є важливою, а робота кожного з нас на своєму місці робить вагомий внесок у спільну справу – наближення перемоги. На сайті мерії нашого міста опублікували відео про Світлану Карабазу, акушерку Кременчуцького перинатального центру.

Вже 28 років вона допомагає кременчужанкам народжувати маленьких українців. А відколи почалася війна, Світлані багато разів доводилося приймати пологи навіть під виття сирен в укритті перинатального центру.

- Пологи – це дуже важкий процес. А коли під час пологів лунає сирена і нам доводиться спускатися в укриття, і не один раз... жінкам треба поставити пам’ятник, – вважає Світлана. – Наші українські жінки найсильніші, і з такими жінками Україна обов’язково відродиться!