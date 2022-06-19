ВРУ заборонила імпорт книжок з росії, білорусі та тимчасово окупованих територій

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Для видань мовою держави-агресора, що ввозяться з інших країн, запроваджено дозвільний порядок ввезення, який досі діяв для видань, що ввозяться з росії

Верховна Рада проголосувала в цілому за Закон щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Білорусі, тимчасово окупованої території України.

Він встановлює заборону імпорту видавничої продукції з рф, тимчасово окупованих нею територій України та з республіки білорусь, посилення законодавчих обмежень щодо ввезення і розповсюдження видавничої продукції антиукраїнського змісту.

«Раніше видані дозволи на ввезення і розповсюдження такої продукції скасовуються. Для видань, виданих мовою держави-агресора, що ввозяться з інших країн, запроваджується дозвільний порядок ввезення, який досі діяв для видань, що ввозяться з російської федерації. Забороняється випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів – громадян російської федерації. Ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року», - йдеться у документі.

Крім того законом встановлюється з 1 січня 2023 року видавання і розповсюдження книг державною українською мовою, мовами корінних народів України і офіційними мовами Європейського Союзу.

Книги іншими мовами можуть видаватися і розповсюджуватися, якщо вони видані мовою оригіналу. Перекладна література має видаватися і розповсюджуватися в перекладах на українську мову або будь-яку офіційну мову Європейського Союзу чи мову корінного народу України.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні 19 червня проголосувала в цілому за Закон щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.