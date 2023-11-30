Шкірвендиспансер перейде на баланс Кременчука та працюватиме як відділення однієї з лікарень міста

Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер перейде з обласного підпорядкування на баланс Кременчука та продовжить працювати як новостворене відділення лікарні «Придніпровська». Про це 30 листопада повідомив міський голова Віталій Малецький.
Диспансер діятиме у тих же приміщеннях, а головне — буде збережений персонал, всі його працівники залишаться з роботою. Мер подякував обласній раді та начальнику Полтавської ОВА Філіпу Проніну за підтримку та готовність ухвалити це важливе для Кременчука рішення.
Нагадаємо, Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер мав обласне підпорядкування, але область вирішила його закрити у зв'язку з медичною реформою.
За інформацією Віталія Малецького, за закладом збережуть його приміщення і все медичне устаткування, завдяки цьому вдасться заощадити значні бюджетні кошти.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.