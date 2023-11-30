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Кременчук, Здоров'я

Шкірвендиспансер перейде на баланс Кременчука та працюватиме як відділення однієї з лікарень міста

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 190

 

Його приєднають до лікарні «Придніпровська»

Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер перейде з обласного підпорядкування на баланс Кременчука та продовжить працювати як новостворене відділення лікарні «Придніпровська». Про це 30 листопада повідомив міський голова Віталій Малецький.

Диспансер діятиме у тих же приміщеннях, а головне — буде збережений персонал, всі його працівники залишаться з роботою. Мер подякував обласній раді та начальнику Полтавської ОВА Філіпу Проніну за підтримку та готовність ухвалити це важливе для Кременчука рішення.

Нагадаємо, Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер мав обласне підпорядкування, але область вирішила його закрити у зв'язку з медичною реформою.

За інформацією Віталія Малецького, за закладом збережуть його приміщення і все медичне устаткування, завдяки цьому вдасться заощадити значні бюджетні кошти.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: шкірвендиспансер лікарня Придніпровська
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