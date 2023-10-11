У Кременчуці американці допомагають встановлювати вікна після ракетного обстрілу 22 вересня

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 571

В місті ремонтують зруйновані дахи та міняють вікна за допомогою західних партнерів

Завдяки плідній співпраці з двома американськими партнерами у Кременчуці найближчим часом будуть замінені сотні вікон в оселях, які постраждали від ракетного удару російської армії.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.