журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

У Кременчуці американці допомагають встановлювати вікна після ракетного обстрілу 22 вересня

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 571

 

В місті ремонтують зруйновані дахи та міняють вікна за допомогою західних партнерів

Завдяки плідній співпраці з двома американськими партнерами у Кременчуці найближчим часом будуть замінені сотні вікон в оселях, які постраждали від ракетного удару російської армії.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

— Продовжуємо ліквідовувати наслідки чергового терористичного акту рашистів у Кременчуці.

Триває робота комунальників Кременчука з відновлення будівель, які постраждали внаслідок ракетного удару по центру міста 22 вересня. Наразі проводиться ремонт зруйнованих дахів та заміна вікон.

Заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, яка створена американською організацією Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Foundation (HGBF).

Завдяки нашій співпраці з ними будуть замінені сотні вікон в оселях кременчужан, постраждалих від ракетного обстрілу.

Робимо все можливе, щоб роботи було завершено в найкоротші терміни.

Кременчук — єдина й дружна громада! Разом вистоїмо і переможемо! — написав міський голова.

2
Автор: Віктор Крук
Теги: ракетний удар допомога вікна міський голова Малецький
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх