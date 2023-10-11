У Кременчуці американці допомагають встановлювати вікна після ракетного обстрілу 22 вересня

Завдяки плідній співпраці з двома американськими партнерами у Кременчуці найближчим часом будуть замінені сотні вікон в оселях, які постраждали від ракетного удару російської армії.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
— Продовжуємо ліквідовувати наслідки чергового терористичного акту рашистів у Кременчуці.
Триває робота комунальників Кременчука з відновлення будівель, які постраждали внаслідок ракетного удару по центру міста 22 вересня. Наразі проводиться ремонт зруйнованих дахів та заміна вікон.
Заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, яка створена американською організацією Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Foundation (HGBF).
Завдяки нашій співпраці з ними будуть замінені сотні вікон в оселях кременчужан, постраждалих від ракетного обстрілу.
Робимо все можливе, щоб роботи було завершено в найкоротші терміни.
Кременчук — єдина й дружна громада! Разом вистоїмо і переможемо! — написав міський голова.
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