Відстрочку від призову для студентів після 30 років скасують: в Раді розглядається законопроєкт

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 1

У Верховній Раді України розглядається законопроєкт № 9672, яким пропонується запровадити обмеження за віком для отримання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних студентів.

Законопроєкт вносить зміни до статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він передбачає скасування відстрочки від призову для студентів старше 30 років, які отримують другу чи ще одну освіту.

Цей законопроєкт не стосуватиметься студентів, які здобувають першу вищу або професійно-технічну освіту. Крім того, громадяни, які поступили на більш високий рівень навчання, ніж у них був, і яким на момент вступу ще не було 30 років, також зможуть спокійно продовжувати навчання.

Зараз під призов не підпадають всі здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами (незалежно від віку).

Крім того, законопроєктом пропонується звільнити від мобілізації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (чоловіків у віці до 60 років). Мета такого кроку – зберегти кадри педагогічних фахівців. Чисельність таких працівників по всій Україні становить близько 4 тисяч викладачів.

Ініціатори законопроєкту народний депутат Федір Веніславський, а також дві його колеги-депутатки, пояснюють свою ініціативу тим, що надто багато українських чоловіків з початком повномасштабної війни повторно сіли за студентські парти, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Про це свідчить, зокрема, статистика. Так, із початком повномасштабної війни, пристрасть до навчання раптово охопила десятки тисяч чоловіків, які вже давно закінчили виші та переступили поріг 30-річчя. У результаті, у 2022 році за парти в аудиторіях повторно сіли майже 107 тисяч студентів-чоловіків, а у 2023 році до них додалося ще 74 тисячі тих, хто несподівано відчув потяг до навчання.

Усі вони або раптово захотіли здобути другу вищу освіту, або взагалі пішли навчатися іншій спеціальності зі зниженням освітнього рівня. Наприклад, після університету вступили до коледжу з іншої спеціальності.

Багато хто з цих новоявлених студентів вже далеко не юного віку. Закінчивши свого часу виш, вони багато років не думали про другу освіту. Однак із початком війни раптово захотіли розширити свої освітні горизонти.

Ініціатори законопроєкту бачать у цьому не більш ніж бажання ухилитися від призову до ЗСУ та сховавшись за стінами вишу від мобілізації.