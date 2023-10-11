Пішов до лісу за грибами та загубився: на Полтавщині 4 години шукали зниклого чоловіка

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 43

Зараз із чоловіком усе гаразд

Вчора, 10 жовтня, поблизу села Ворони Великорублівської тергромади Полтавського району у лісі зник чоловік. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області. До пошуків долучилися працівники кінологічної служби із трьома собаками та рятувальники із селища Диканька. Пошуки тривали близько 4 годин, а о 1.00 чоловіка розшукали в лісовому масиві. Як виявилося, що 43-річний чоловік близько 17.30 пішов до лісу збирати гриби та заблукав й самостійно знайти дорогу назад не зміг. Наразі з ним усе гаразд.

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