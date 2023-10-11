Де у Кременчуці 11 жовтня найвигідніший курс валют

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 184

Курс валюти змінюється щоденно і варто знати, де її можна обміняти вигідніше

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

В обмінному пункті Money 24/7 в Кременчуці можна не тільки обміняти валюту за вигідним курсом, а ще й здійснити грошовий переказ в будь-яку точку України чи світу.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів:

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Через те, що курс постійно коливається, діє послуга «фіксація курсу та бронювання необхідної суми протягом дня».

Ви завжди зможете перевірити валюту на справжність, та скористатися послугою перерахунку в VIP касі.

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