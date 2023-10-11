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Де у Кременчуці 11 жовтня найвигідніший курс валют

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 184

 

Курс валюти змінюється щоденно і варто знати, де її можна обміняти вигідніше

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

В обмінному пункті Money 24/7 в Кременчуці можна не тільки обміняти валюту за вигідним курсом, а ще й здійснити грошовий переказ в будь-яку точку України чи світу.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів:

+38 (096) 000-19-13

+38 (073) 757-00-01

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга «фіксація курсу та бронювання необхідної суми протягом дня».

Ви завжди зможете перевірити валюту на справжність, та скористатися послугою перерахунку в VIP касі.

Приймаємо пошкоджені купюри.

Крім того, наша компанія Money 24/7 працює з усіма видами криптовалют за найкращими курсами.

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

 

Ми знаходимося в самому центрі міста і вам буде зручно нас знайти:

Кременчук, вул. Перемоги, 7.

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Сайт: https://money-24.km.ua

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Автор: Віктор Крук
Теги: курс валют обмін валюти обмінник долар євро
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