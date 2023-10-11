Вночі у Горішніх Плавнях згорів будинок: одна людина отримала опіки

Сьогодні, 11 жовтня, о 3.45, у Горішніх Плавнях, на вулиці Горького сталася пожежа у житловому будинку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.
Пожежу загасили о 5.20. Вогонь знищив житловий будинок та майно яке знаходилося в середині.
Внаслідок пожежі травмувався 29-річний. Чоловіка з опіками госпіталізували до реанімації.
До гасіння залучилися 17-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
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