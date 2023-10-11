Сьогодні на Кременчуччині може бути гучно: навчальні стрільби

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 124

Зберігайте спокій

Сьогодні у Піщанській громаді проводитимуть навчальні стрільби, повідомили в Полтавській ОВА. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!

Автор: Олеся Данилова

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