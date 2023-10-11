За минулу добу на Кременчуччині поліція тричі виїжджала для приборкання п'яних дебоширів

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 145

За минулу добу в Кременчуцькому районі до поліції надійшло три виклики, щодо приборкання п'яних дебоширів. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького райуправління поліції.

Крім того, на трьох людей склали адмінпротоколи за домашнє насилля.

Також одну людину поліціянти затримали за керування автомобілем у стані сп'яніння. Щодо неї склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.