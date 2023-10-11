У 2023 році пенсії в Україні зростали швидше за інфляцію: ПФУ назвав середній розмір виплат

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 206

Станом на 1 жовтня середній розмір пенсії в Україні перевищив 5 350 грн

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів станом на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 грн або на 15,7% - до 5 350,33 грн.

При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила лише 3%.

Про це ПФУ повідомляє на своєму сайті.

За даними відомства, кількість пенсіонерів за останні 9 місяців скоротилася на 147 953 особи - до 10 539 968.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня було проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Під час проведення індексації пенсії збільшили від 100 до 1500 грн.

За даними ПФУ, всього з 1 березня було перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення склав 579,10 грн.

За даними ПФУ за 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 грн або на 15,8% - до 4 622,59 грн. Річна інфляція минулого року становила 26,6%.

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