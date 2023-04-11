Кого з пенсіонерів можуть назавжди позбавити пенсійних виплат

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 1 182

Українці, які через війну виїхали за кордон і планують там залишитися назавжди, не зможуть отримувати українську пенсію. Це роз’яснили у Пенсійному фонді України.

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення», під час виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання виплата пенсії зупиняється. Міграційна служба передає дані про громадян ПФУ, після чого цим людям перестають нараховувати пенсійні виплати.

Стаття 51. Виплата пенсії у разі виїзду за кордон У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Отже, перед тим, як залишати територію України назавжди, пенсіонер може подати до Пенсійного фонду заяву та документи про виїзд на постійне місце проживання за кордон та отримати пенсію за шість місяців.

Щоправда, положення другого речення статті 51 вважається таким, що є неконституційним та втратило чинність на підставі рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 від 07.10.2009. Втім, на практиці воно досі застосовується.

Варто зауважити, що біженців, які вимушено залишили Україну на період війни, ця норма закону не стосується. Вони мають право на отримання пенсії. Зауважимо, що отримання матеріальної допомоги українськими пенсіонерами в європейських країнах, у тому числі й щомісячних виплат, не є підставою для позбавлення їх пенсійних виплат в Україні.