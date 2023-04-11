У Кременчуці дітей, які мають статус ВПО, кличуть на майстер-клас з розпису писанки

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 286

Волонтери громадської організації «На крилах надії України» запрошують дітей від 7 до 12 років, які мають статус ВПО, на майстер-клас «Жовто-блакитні візерунки», присвячений традиційному та загадковому розпису писанки з приводу свята Великодня.

Дітей чекають смачні солодощі та захоплива, пізнавальна програма мистецтва писанкарства. З собою потрібно мати лише 2 варених яйця та чудовий настрій.

Кількість дітей обмежена, лише 10 осіб. Майстер-клас відбудеться 14 квітня о 18.00 за адресою: вул. Університетська, 33 (колишня Першотравнева).

Попередній запис обов'язковий. Записуватися за телефоном: 0677687530 – Наталя Анатоліївна.