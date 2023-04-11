Що робити, якщо ви знайшли вибухонебезпечні предмети

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 279

Правила поведінки, які можуть врятувати життя

В Україні вже понад рік триває повномасштабна війна. Відтак окрім снарядів і бомб часів минулих війн, громадяни знаходять й вибухонебезпечні предмети, пов'язані із нинішньою російською навалою.

Поліція Полтавщини закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки у випадку виявлення підозрілого предмета.

У жодному разі не чіпайте його.

Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.

Негайно повідомте про знахідку до поліції (102) та ДСНС (101).

Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місце підозрілого предмета.

- Батькам радимо постійно нагадувати дітям про правила безпечної поведінки та стежити за тим, щоб малюки не торкалися сторонніх предметів, - наголошують поліціянти.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Полтавській області, від початку року на території Полтавщини знешкодили:

28 артснарядів;

56 мінометних мін;

2 ФАБ-50;

3 ручні гранати часів минулих війн;

залишки ракети.

Нагадуємо, що днями у Шишацькій громаді на кладовищі виявили гранати та постріли для гранатомета, а у Кременчуці відкопали вибухонебезпечний предмет.