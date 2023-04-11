Що робити, якщо ви знайшли вибухонебезпечні предмети

В Україні вже понад рік триває повномасштабна війна. Відтак окрім снарядів і бомб часів минулих війн, громадяни знаходять й вибухонебезпечні предмети, пов'язані із нинішньою російською навалою.
Поліція Полтавщини закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки у випадку виявлення підозрілого предмета.
За інформацією Головного управління ДСНС України у Полтавській області, від початку року на території Полтавщини знешкодили:
Нагадуємо, що днями у Шишацькій громаді на кладовищі виявили гранати та постріли для гранатомета, а у Кременчуці відкопали вибухонебезпечний предмет.
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