На кладовищі на Полтавщині знайшли гранати та постріли для гранатомета

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6 квітня, близько 14.00, до сектору поліцейської діяльності №1 Миргородського районного відділу у с. Шишаки надійшло повідомлення від місцевого жителя про кілька вибухонебезпечних предметів, які він знайшов, коли прибирав на кладовищі одного із сіл Шишацької громади.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

Слідчо-оперативна група поліції, оперативні працівники, спеціалісти-криміналісти та екіпаж сектору реагування патрульної поліції, обстежили територію та вилучили імовірні боєприпаси.

- Біля надгробка одного з поховань слідчі та спеціалісти-криміналісти, з дотриманням вимог безпеки, вилучили два предмети схожі на бойові гранати «РГД» та декілька пострілів до гранатомета типу «ВОГ-25». Вилучені вибухонебезпечні предмети спрямовані на експертне дослідження, - розповів Михайло Антоненко, т.в.о начальника сектору поліцейської діяльності № 1.

За даним фактом слідчими поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

Раніше ми писали, що у Кременчуці відкопали вибухонебезпечний предмет.