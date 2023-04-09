На кладовищі на Полтавщині знайшли гранати та постріли для гранатомета

6 квітня, близько 14.00, до сектору поліцейської діяльності №1 Миргородського районного відділу у с. Шишаки надійшло повідомлення від місцевого жителя про кілька вибухонебезпечних предметів, які він знайшов, коли прибирав на кладовищі одного із сіл Шишацької громади.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.
Слідчо-оперативна група поліції, оперативні працівники, спеціалісти-криміналісти та екіпаж сектору реагування патрульної поліції, обстежили територію та вилучили імовірні боєприпаси.
За даним фактом слідчими поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України.
Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного обігу зброї.
Раніше ми писали, що у Кременчуці відкопали вибухонебезпечний предмет.
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