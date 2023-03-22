До Кременчука їде «Друга Ріка» з акустичним концертом

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9 квітня рок-гурт «Друга Ріка» зіграє концерт в Кременчуці в рамках всеукраїнського акустичного туру «Інша ріка».

Як повідомили організатори, програма ««Інша ріка» відрізняється своєю душевністю та ліричністю. Це улюблені пісні гурту в акустичному звучанні, серед яких «Три хвилини», «Сьомий день», «Фурія», «Секрет», «Так мало тут тебе» та інші, а також пісня 2022 року – «Чи ти почув». Це знайома всім енергетика гурту, але незвичне виконання – глибоке, чуйне, з акцентом на вокал та чистий звук інструментів.





Частину коштів з продажу квитків, музиканти направлять на підтримку ЗСУ, а саме – на свій збір 2 000 000 гривень, про який вони оголосили в соцмережах. На ці гроші «Друга Ріка» планує придбати чотири мобільні реактивні системи залпового вогню SIVALKA та чотири пікапи, на які ці системи буде встановлено.

Музиканти почали тур «ІНША РІКА» на початку 2022 року, але повномасштабне вторгнення росії внесло корективи, і колектив змінив вектор своєї діяльності на волонтерство. Всього від початку повномасштабного вторгнення колектив зібрав під час своїх виступів понад 4,5 мільйони гривень для допомоги українській армії.

У разі оголошення повітряної тривоги – в концертній залі є укриття. В разі віялових відключень – електроенергію на майданчику забезпечить генератор.

До збору 2 000 000 грн на SIVALKA можна долучитися вже зараз:

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/5z6A4ire5e

Номер карти банки: 5375 4112 0293 1239

Номер картки Приватбанк: 5363 5420 1394 6513

PayPal: lukaua@yahoo.com

Sendmoney: https://privatbank.ua/sendmoney?payment=fd42fc3444

Wayforpay: https://secure.wayforpay.com/donate/dbff7399885c0

Якщо бажаєте поповнити за реквізитами: https://quicknote.io/e8d67310-ad84-11ed-a249-e3cb04d18cbd



