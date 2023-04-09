Кременчук отримав інноваційний порошок для швидкого загоєння ран

Майже 7 тисяч банок швейцарського порошку PATHELEN Hybrid отримала лікарня планового лікування. Згодом частину порошку розподілять між іншими лікарнями Кременчука
Кременчуцька міська лікарня планового лікування отримала 6 750 банок порошку PATHELEN Hybrid від швейцарського виробника Pathelen Health Care AG. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Цей порошок забезпечує швидке та інноваційне лікування ран. Його застосовують для пацієнтів з гнійними ранами, трофічними виразками різної етіології, пролежнями, у тому числі – глибокими.
Особливо препарат потрібен в умовах воєнного стану, адже під час тривалого перебування в укриттях у пацієнтів підвищений ризик інфікування патогенними мікроорганізмами.
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