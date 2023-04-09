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Нові гранти для ветеранів на створення чи розвиток бізнесу: як кременчужанам їх отримати

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 185

 

Грантова програма також буде доступна й для другого з подружжя

Уряд розширює проєкт єРобота та запускає нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 30 березня.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

З 10 квітня Уряд запускає нові грантові програми для ветеранів, завдяки яким вони зможуть отримати фінансову підтримку від держави для старту або розвитку своєї справи. Захисники та захисниці, які мають бажання займатися підприємництвом, або ж розвивати свій бізнес після повернення до цивільного життя, зможуть отримати грант від 250 тис. грн до 1 млн грн.

Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. грн на розвиток сімейного бізнесу.

- Обов'язковою умовою надання грантів є створення нових робочих місць, і ми розраховуємо, що ветерани-підприємці залучатимуть до свого бізнесу насамперед своїх побратимів. Таким чином допомагаючи їм якнайшвидше інтегруватись в мирне життя та отримати економічну незалежність, - зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка України - Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, запускаються нові грантові програми, за якими можна отримати грант:

  • 250 тис. грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;
  • 500 тис. грн - для члена сім'ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;
  • 1 млн грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти на 500 тис. грн і 1 млн грн надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем у співвідношення 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, а 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Грантові кошти підприємці можуть використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проєкту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.

Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал «Дія».

Окрім того, отримувачі грантів зможуть безоплатно пройти навчання з питань підприємництва та отримати консультації у регіональних центрах зайнятості.

Раніше ми писали, що у Кременчуці можна безоплатно отримати нову спеціальність або ж вступити до «Армії відновлення».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: гранти допомога єРобота Дія ветерани бізнес Міністерство економіки портал Дія
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