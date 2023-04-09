Нові гранти для ветеранів на створення чи розвиток бізнесу: як кременчужанам їх отримати

Уряд розширює проєкт єРобота та запускає нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 30 березня.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
З 10 квітня Уряд запускає нові грантові програми для ветеранів, завдяки яким вони зможуть отримати фінансову підтримку від держави для старту або розвитку своєї справи. Захисники та захисниці, які мають бажання займатися підприємництвом, або ж розвивати свій бізнес після повернення до цивільного життя, зможуть отримати грант від 250 тис. грн до 1 млн грн.
Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. грн на розвиток сімейного бізнесу.
Зокрема, запускаються нові грантові програми, за якими можна отримати грант:
Гранти на 500 тис. грн і 1 млн грн надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем у співвідношення 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, а 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.
Грантові кошти підприємці можуть використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проєкту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.
Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал «Дія».
Окрім того, отримувачі грантів зможуть безоплатно пройти навчання з питань підприємництва та отримати консультації у регіональних центрах зайнятості.
Раніше ми писали, що у Кременчуці можна безоплатно отримати нову спеціальність або ж вступити до «Армії відновлення».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.