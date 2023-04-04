На крок ближче до цифрового безвізу: кременчужани у ЄС можуть протестувати Дія.Підпис-EU

Відтепер українці можуть підписувати європейські контракти та документи за допомогою Дія.Підпису-EU. Його використовуватимуть у країнах Європейського Союзу як удосконалений електронний підпис.
Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, щоб узяти участь у тестуванні, просто оновіть «Дію» до останньої версії.
Це вже знайомий вам електронний підпис у «Дії», але який відповідає технічним вимогам Євросоюзу.
Тепер під час активації Дія.Підпису в застосунку ви автоматично створюєте одразу два варіанти:
А коли підписуєте документ на платформі, вибираєте необхідний варіант.
Спробувати, як це працює, можете на двох платформах:
Раніше ми писали, як кременчужанам оформити пенсію за кордоном.
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