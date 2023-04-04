На крок ближче до цифрового безвізу: кременчужани у ЄС можуть протестувати Дія.Підпис-EU

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 105

Відтепер українці можуть підписувати європейські контракти та документи за допомогою Дія.Підпису-EU. Його використовуватимуть у країнах Європейського Союзу як удосконалений електронний підпис.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, щоб узяти участь у тестуванні, просто оновіть «Дію» до останньої версії.

Що таке Дія.Підпис-EU

Це вже знайомий вам електронний підпис у «Дії», але який відповідає технічним вимогам Євросоюзу.

Як це працює

Тепер під час активації Дія.Підпису в застосунку ви автоматично створюєте одразу два варіанти:

за українським стандартом (ДСТУ)

за міжнародним стандартом (ECDSA)

А коли підписуєте документ на платформі, вибираєте необхідний варіант.

- При цьому сам процес підписання не змінився. Ви, як і раніше, кліпаєте чи посміхаєтесь і вводите код вашого Дія.Підпису, - зазначили у Мінцифрі.

Спробувати, як це працює, можете на двох платформах:

ІD.GОV.UА (ICEI)

у сервісі документообігу «Вчасно»

- Пізніше функціонал масштабуємо й на інші платформи, - додали у Мінцифрі.

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