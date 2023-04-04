У Кременчуцькому районі сплеск домашнього насильства та наркозлочинів

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Вчора поліцейські затримали трьох осіб за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшли без надзвичайних подій та резонансних злочинів. Втім побільшало дебоширів та наркозлочинців.

Про це повідомили на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомляє про виклик на гасіння пожежі, яка виникла вчора о 20.00 у приватному житловому будинку в селі Вербки Семенівської територіальної громади. Пожежу було ліквідовано о 21.10. Травмованих та загиблих немає. До гасіння залучалися 4 рятувальники та 1 одиниця техніка з 8 ДПРП.

Вогнем знищено диван, пошкоджено облицювання стін та стелі.

Житловий будинок пожежники врятували від знищення полум’ям.

Причина пожежі встановлюється.

Протягом минулої доби громадяни 10 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо усіх 10 дебоширів правоохоронці склали адмінпротоколи про скоєння домашнього насильства.

Вчора поліцейські затримали трьох осіб за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Правопорушень, пов'язаних з керування автомобілями напідпитку за минулу добу не зафіксовано.