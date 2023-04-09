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Надзвичайні новини

На Кременчуччині горів житловий будинок: вогнеборці працювали у захисних масках

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 320

 

Надзвичайна подія сталася у с. Новоселиця

8 квітня о 13.45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Шевченка у с. Новоселиця  Кременчуцького району. На місце події були направлені бійці 8 державного пожежно-рятувального посту та Оболонської місцевої пожежної охорони.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Полтавській області.

Вогнеборці локалізували пожежу о 15.00, а о 16:10 ліквідували її. Травмованих і загиблих не виявили.

У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Вогнем знищено 2 кв. м перекриття, 20 кв. м покрівлі, побутову техніку та меблі. Пошкоджено 60 кв. м оздоблення стін і стелі та домашнє майно. Житловий будинок було врятовано.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що 8 квітня у Кременчуці відкопали вибухонебезпечний предмет.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: пожежа ДСНС Новоселиця 8 ДПРП Оболонська МПО
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