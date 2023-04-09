Помер колишній головний лікар Кременчуцького пологового Ярослав Прокопчук

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Місто втратило унікального фахівця з акушерства та гінекології

Вчора ввечері, 8 квітня, помер колишній головний лікар Кременчуцького пологового будинку Ярослав Прокопчук, який боровся із важкою хворобою та продовжував надавати медичну допомогу як акушер-гінеколог.

Заслужений лікар України, Ярослав Прокопчук очолював міський пологовий будинок протягом 19 років, мав на рахунку понад 13 тис. операцій.

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток охорони здоров'я материнства та дитинства, високий рівень керівництва медичною установою, високий професіоналізм, відповідальність, людяність, активну громадську позицію, Ярослав Прокопчук був нагороджений Почесним знаком за «За заслуги перед містом».

Як посадова особа був відкрити до спілкування зі ЗМІ, завжди намагався все прояснити та розібратися.

Де та коли відбудеться прощання з Ярославом Прокопчуком буде повідомлено додатково.