Не гніть спину перед бур'янами: цей засіб знищить їх гарантовано

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 671

Напевно, мрія кожного городника — дізнатися секрет, як позбутися бур'янів назавжди. Є один простий засіб, який допоможе винищити цих непроханих гостей на будь-якій ділянці

Якщо ви не знаєте, як позбутися бур'янів народними засобами, тримайте перевірений роками рецепт. Для нього необхідні лише оцет та сіль.

Оцет є потужним інгредієнтом, який може вбити бур'яни, завдяки своїм кислотним властивостям. Сіль же допомагає запобігти їх повторній появі.

Для того, щоб приготувати засіб від бур'янів, необхідно:

змішати літр простого столового оцту і 150 грамів солі;

розчин перемішати до повного розчинення солі;

перелити оцтово-сольову суміш у розпилювач.

Потім нанесіть розчин на бур'яни. При цьому намагайтеся не потрапляти на інші рослини, бо оцет і сіль можуть пошкодити їх.

Щоб запобігти повторній появі бур'янів, можна також нанести розчин на землю навколо бур'янів. Це допоможе вбити коріння, що залишилися, і запобігти їх зростанню.

Також, якщо у вас є велика кількість бур'янів, то може знадобитися кілька обробок розчином, щоб повністю позбутися них.

Важливо. Варто відзначити, що оцет і сіль можуть нашкодити не тільки бур'янам, але й корисним рослинам, тому необхідно бути обережним при їх використанні. Найкраще проводити таку обробку, коли ще не була проведена посадка.

До речі, цей засіб — чудовий вихід для тих, хто не знає, як позбутися бур'янів на плитці. Завдяки рідкій формі й простоті приготування цей розчин стане незамінним помічником у боротьбі з бур'янами в місцях, які важко обробляти.