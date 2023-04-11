У Кременчуці на концерті «Другої Ріки» продали шорти та кеди ведучого, а Харчишин грав на трубі з балкона

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 384

Під час концерту лунали як сумні, ліричні композиції, так і запальні, перевірені роками улюблені пісні. Також відбувся благодійний аукціон - збирали гроші на РСЗВ та пікапи

9 квітня у кременчуцькому Міському палаці культури виступив відомий рок-гурт «Друга Ріка» у межах свого всеукраїнського акустичного туру «Інша ріка».

Початок концерту був анонсований на 18.00, але навіть коли пролунав другий дзвоник, на вулиці все ще стояла черга аж до фонтану. На вході три людини сканували квитки та видавали кольорові браслети, а у дверях великої зали ще раз перевіряли квитки працівниці МПК. Тікет-контроль був серйозний.

Тож поки одні фанати гурту чекали своєї черги потрапити всередину, ті, хто вже був там, у фоє мали змогу закупити офіційний мерч та задонатити у прозорі скриньки, які тримали волонтери.

- Полюбила цю групу місяць назад після того, як послухала акустичні версії пісень. Мені сподобалося таке акустичне та камерне виконання. Тож я дуже сподіваюся потрапити на цей концерт. Адже не було змоги купити раніше квитка, і зараз щось не виходить це зробити онлайн. Мої улюблені пісні гурту - «Секрет» та «Космозоо», - розповіла кременчужанка Ірина.

Тим часом на сцені вже тривав благодійний аукціон, який у кедах, шортах і піджакові проводив Олександр Сердюк з Інародного театру абсурду «Горобчик», чемпіон лігасмішної «Битви титанів».

Він розповів, що ж таке ці Sivalky, на які йде збір коштів під час цього акустичного туру «Інша ріка».

Sivalka - це невеликого розміру реактивна система залпового вогню на 24 ракети, яку розміщують на пікапах + електронна система наведення. Завдяки її мобільності в артилеристів є можливість швидко покинути позицію та уникнути вогневої відповіді. Чим більше таких систем на фронті, тим менше буде ворогів. Саме на 4 таких РСЗВ та 4 автівки для них і збирають 2 млн грн.

Під час першої частини аукціону глядачі купили 3 CD з альбомом «Мода» з автографами артистів сумарно за 10 тис. грн, пластик від барабана та можливість сфотографуватися з гуртом за 6 тис. грн. Також була придбана пляшка алкоголю з Бахмуту за 5 500 тис. грн.

Зі сцени навіть пролунала версія того, як з'явилася пісня «3 хвилини»: пішов Валерій Харчишин якось у туалет, де були лише папір і олівець...

За годину піснею «Я п'ю з твоїх долонь» нарешті розпочався виступ «Другої Ріки».

- Доброго вечора! Доброго здоров'я, Кременчук! Нарешті ми тут, у вашому місті. Ми щиро вдячні за те, що ви завітали на наш виступ. Ми нечасто до вас приїжджаємо, але дуже хотіли виступити саме з акустичною програмою. Збиралися до вас дуже довго, спочатку завадив COVID-19, потім оце повномасштабне нещастя - москалі та війна. Зрештою наші концерти трансформувалися у благочинні - ми збираємо на Sivalky. Ви ж знаєте, що таке сівалки? Сівалки сіють. А ці Sivalky сіють смерть москалям, - з такими словами звернувся до кременчужан лідер гурту Валерій Харчишин.

Він розповів, що протягом туру «Інша Ріка» вже зібрали близько 1 млн грн. Це приблизно на три Sivalky.

- Ми розуміємо, наскільки виснажений наш народ. Наскільки важко зараз: немає роботи, немає де заробити. І ми вдячні, що ви прийшли прожити з нами наш концерт, почути нас, обмінятися емоціями та зробити щось добре! - подякував Валерій Харчишин.

Далі лунали пісні «Остання» та «Монстр».

- Це акустичний концерт. Ми звикли грати рок-музику, але іноді хочеться поспівати, ніби ми сидимо біля ватри, щось посмажити, щось випити під гітару. Вважайте, що ми десь на пікніку, ок?! Тим більше, що є що випити (маючи на увазі пляшку, яку придбали під час аукціону – ред.), - звернувся до залу Валерій Харчишин. - Ми унікальна нація насправді. Ми вміємо жити. Живемо кожен день як останній. Не знаємо, що буде завтра. Але ми живемо. Ми живемо!

Після цього гурт зіграв пісні «7 день» і «Чи ти почув for Mariupol».

Склад «Другої Ріки», який виступив у Кременчуці:

Валерій Харчишин - вокал

Олександр Барановський - гітара

Сергій «Шура» Гера - клавіші

Андрій Лавриненко - бас

Олексій Дорошенко - барабани

Сергій Біліченко - гітара

Після представлення складу гурту соліст розповів, що після пісні «Чи ти почув for Mariupol» хлопці спеціально виконають «Я чую», яка була написана на самому початку війни - тобто на початку 2014 року.

- Ми приходили з цією піснею на радіостанції. Ми казали, що ця пісня про війну. А нам казали: «Немає війни, давайте без політики, давайте без війни». Ми їм казали, що як це немає війни. Війна йде на сході України, у нас відібрали Крим... На той час минуло лише кілька місяців з Майдану, у нас просто не взяли цю пісню в ротацію. Вони були або сліпі, або були москалями, які за дев'ять років перевзулися, які повиймали свої голови з піску, як ті страуси, та стали всі українцями. Не всі у цьому винні. Нас робили росіянами протягом віків. На жаль. Але ми раз і назавжди переродилися, трансформувалися та стали тими, ким є. Ми почули свій голос. Ми згадали, хто ми є. І ми знаємо ціну свободи. Ми знаємо, що таке жити. Цим ми й відрізняємося від тих, хто прийшов на нашу землю сіяти смерть, - розповів Валерій Харчишин.

За його словами, попри те, що він любить всіх українців, що українці найкраща нація у світі, яка переможе ворога, у нас є одна особливість - дуже-дуже коротка історична пам'ять. Якось так склалося, що ми швидко прощаємо, забуваємо все.

- Я сподіваюся, що цей урок, який наздогнав нас у вигляді повномасштабного вторгнення, ніколи не буде забутий, - наголосив співак.

Після «Алло», «Там, де ти» та «Незнайомка» гурт виконав пісню «Пробач», присвячену пам'яті Василя Харчишина, брата соліста, який не поборов страшну хворобу 10 років тому та помер. На сцену вийшов його син Максим, племінник Валерія, який своєю грою на гітарі та голосом підсилив виконання цієї пісні.

Все мине, не плач,

Все мине, прости, пробач...

Далі «Друга Ріка» виконала «Шансон», «Ти є я», «Ангел», «Космозоо», «Денніч», «Засинай» та «Фурія». У проходах танцювали дівчата, а з місць майже кожну пісню підспівували всі глядачі.

З унікального. У Кременчуці вперше зі сцени Валерій Харчишин розповів анекдот, який він нещодавно почув, і який йому так сподобався. Ба більше, анекдот із сексуальним контекстом:

Кум у кума питає: «Що таке божевільний, жорсткий секс?» Той йому відповідає: «У моєму віці - це будь-який секс».

Коли гурт, виконавши заплановані пісні, пішов зі сцени, туди повернувся Олександр Сердюк, щоб продовжити благодійний аукціон. Під час того, як частина глядачів почала розходитися, були придбані:

прапор України з автографами учасників гурту та можливість із ними сфотографуватися за 8 тис. грн;

картина із зображенням Харчишина та його підписом, написана кавою + CD з альбомом Supernation + піджак і кеди з Сердюка + поштівка + баночка безалкогольного пива + брендований шопер + щось військове, розмальоване дітками з Дрогобича за 6 тис. грн;

шорти з Сердюка за 1 тис. грн;

фото за 3,1 тис. грн.

Приємністю став виступ на біс. Гурт виконав популярні пісні «Секрет», «З хвилини» та «Так мало тут тебе». Ба більше, Валерій Харчишин приємно вразив повний балкон своїх прихильників тим, що пограв із нього на трубі.

Тож попри певне розчарування деяких фанатів, що мало було зіграно старих пісень, концерт вийшов на славу.

- 20 років вже слухаємо цей гурт. З останніх улюблених пісень «Другої Ріки» - «Секрет». Це сама така бомбезна на сьогодні, - розповів кременчужанин Михайло.

Були й фанати з інших міст. Наприклад, пара зі Світловодська приїхала послухати улюблених виконавців, протанцювала весь концерт, ще й отримала концертний сет-лист і підписи на ньому та улюблених, заслуханих «до дірок» CD.

Після концерту Валерій Харчишин зустрівся з місцевими журналістами. Інтерв'ю з ним згодом вийде на нашому сайтові. Слідкуйте за новинами.