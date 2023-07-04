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Кому з пенсіонерів доведеться щороку проходити фізичну ідентифікацію, а кого позбавлять пенсії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 321

 

Пенсіонери, що знайшли прихисток за кордоном, до 31 грудня кожного року будуть зобов’язані проходити ідентифікацію

Кабінет міністрів на засіданні 30 червня підтримав законопроєкт про порядок виплати пенсій переселенцям з тимчасово окупованих територій, а також українським біженцям за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для громадян із тимчасово окупованих територій у законопроєкті передбачено, що виплата української пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення рф. Хоча, перевірити це наразі неможливо – тож Пенсійний фонд братиме до уваги лише заяву пенсіонера.

- Оскільки обмін інформацією між Україною та росією наразі неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип. Поновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа повідомить про неодержання пенсії від рф, — уточнили у Мінреінтеграції.

Водночас громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. Саме цим пенсіонерам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.

При цьому законопроєктом передбачено, що фізична ідентифікація може відбуватися віддалено за допомогою сервісу «Дія.Підпис» (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, або ж шляхом посвідчення на місці проживання за кордоном посадовою особою українського консульства.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт виплата пенсій Мінреінтеграції пенсіонери
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