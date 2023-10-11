У новопризначеного голови ОДА Проніна з’явилися фейкові канали, - Лунін

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 547

За актуальними новинами можна як і раніше слідкувати на офіційному каналі Полтавської ОВА

У нового очільника Полтавської обласної державної адміністрації Філіпа Проніна з’явилися кілька фейкових каналів, повідомив вже екскерівник ОВА Дмитро Лунін. «Кілька фейкових каналів нового очільника Полтавської ОВА з'явилися в месенджерах. Будьте уважними, не підписуйтеся на них. За актуальними новинами області слідкуйте в телеграм-каналі Полтавської ОВА», - написав він. Проніна призначили головою Полтавської ОДА

Автор: Олеся Данилова

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