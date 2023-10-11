журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

Суд визнав Торговий дім «АвтоКрАЗ» банкрутом 

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 792

 Провадження у справі було відкрито ще у 2020 році  

 

10 жовтня суд визнав банкрутом офіційного дилера АвтоКрАЗу - ТОВ «Торговий дім АвтоКрАЗ». Про це повідомляє Ліга. Бізнес із посиланням на Верховний суд.

Ще кілька років тому кременчуцьке підприємство було активним учасником державних закупівель. За даними Dozorro, фірма взяла участь у 325 тендерах на Prozorro, за результатами яких було підписано 63 договори на 941 млн гривень.

Нагадаємо, провадження у справі про банкрутство Господарський суд відкрив ще на початку 2020 року. Справу відкрили за заявою стягувача боргів - ТОВ «Торговий дім «Полтавський автоагрегатний завод». Власнику майна боржника (ТОВ «Торговий дім «АвтоКрАЗ») тоді заборонити приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчужувати основні засоби.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року   ПрАТ «АвтоКрАЗ» перейшло у власність держави.

 

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: Торговий дім Автокраз банкрут
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх