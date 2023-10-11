Суд визнав Торговий дім «АвтоКрАЗ» банкрутом

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Провадження у справі було відкрито ще у 2020 році

10 жовтня суд визнав банкрутом офіційного дилера АвтоКрАЗу - ТОВ «Торговий дім АвтоКрАЗ». Про це повідомляє Ліга. Бізнес із посиланням на Верховний суд.

Ще кілька років тому кременчуцьке підприємство було активним учасником державних закупівель. За даними Dozorro, фірма взяла участь у 325 тендерах на Prozorro, за результатами яких було підписано 63 договори на 941 млн гривень.

Нагадаємо, провадження у справі про банкрутство Господарський суд відкрив ще на початку 2020 року. Справу відкрили за заявою стягувача боргів - ТОВ «Торговий дім «Полтавський автоагрегатний завод». Власнику майна боржника (ТОВ «Торговий дім «АвтоКрАЗ») тоді заборонити приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчужувати основні засоби.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року ПрАТ «АвтоКрАЗ» перейшло у власність держави.