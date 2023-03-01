У ніч, коли над Кременчуком літали «Шахіди», деякі укриття в місті були зачинені

Повномасштабна війна в Україні триває другий рік, але деякі укриття в Кременчуці зачинились так, що мешканці міста не можуть потрапити до них навіть під час оголошення повітряної тривоги. Саме так відбулося й минулої ночі, коли над містом літали ворожі ударні БПЛА, а кременчужани не мали де укритися від небезпеки.
Такі скарги поступили до Кременчуцької РВА й начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу пообіцяв розібратися з цим питанням та допомогти місцевій владі відновити роботу укриттів.
Нагадаємо, у ніч на 1 березня територію Кременчуцького району атакували російські ударні безпілотники Shahed. Усі чотири БПЛА-камікадзе були знищені силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ. Через цей обстріл та падіння уламків ворожих БПЛА згорів дачний будинок та постраждав інфраструктурний об’єкт.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер