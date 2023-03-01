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У ніч, коли над Кременчуком літали «Шахіди», деякі укриття в місті були зачинені

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 309 Коментарів: 1

 

Кременчужани скаржаться на те, що не змогли потрапити в укриття під час повітряної тривоги

Повномасштабна війна в Україні триває другий рік, але деякі укриття в Кременчуці зачинились так, що мешканці міста не можуть потрапити до них навіть під час оголошення повітряної тривоги. Саме так відбулося й минулої ночі, коли над містом літали ворожі ударні БПЛА, а кременчужани не мали де укритися від небезпеки.

Такі скарги поступили до Кременчуцької РВА й начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу пообіцяв розібратися з цим питанням та допомогти місцевій владі відновити роботу укриттів.

— Будемо розбиратися і якщо факти скарг підтвердяться, то будемо допомагати, якщо це треба, міській владі відновлювати роботу укриттів. Немає значення чи люди до них ходять щоразу під час оголошення повітряної тривоги, чи не ходять. Це вибір людей. Але кожна людина повинна мати можливість спуститися в укриття під час кожного оголошення повітряної тривоги. Це завдання місцевої влади. Чиновники зобов'язані забезпечити людям таку можливість, — зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня територію Кременчуцького району атакували російські ударні безпілотники Shahed. Усі чотири БПЛА-камікадзе були знищені силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ. Через цей обстріл та падіння уламків ворожих БПЛА згорів дачний будинок та постраждав інфраструктурний об’єкт.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА БПЛА укриття повітряна тривога
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Коментарі: 1

983
evil:
Сьогодні, 13:08

Міську владу таку треба гнать під три чорти! Нехай Кременчуцька РВА керує! Це дешевше ніж гранатова шобла!


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