З 1 березня невідкладна стоматологічна допомога вночі та у вихідні надаватиметься у лікарні «Кременчуцька»

Відсьогодні, з 1 березня, невідкладна стоматологічна допомога у нічний час та вихідні дні надаватиметься у відділенні екстреної медичної допомоги лікарні «Кременчуцька» на вулиці Лікаря Парнети, 2. Про це ТЪ стало відомо від директорки лікарні Оксани Корлякової. Усе необхідне обладнання для прийому пацієнтів вже перевезли до медзакладу.
Такі зміни пов'язані з припиненням діяльності Кременчуцького стоматологічного центру та приєднання його до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».
За її словами, за невідкладною стоматологічною допомогою звертається один-два пацієнти на тиждень. Тому у нічний час та вихідні дні у лікарні «Кременчуцькій» чергуватиме один лікар, цього достатньо. Загалом працюватиме 4 лікарі, які змінюватимуть одне одного на чергуваннях.
Планове лікування здійснюватиметься у звичайному режимі – лікарі прийматимуть у відділеннях на вулицях Київській, 14, Лесі Українки, 80 та Манагарова, 9.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер