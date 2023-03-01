З 1 березня невідкладна стоматологічна допомога вночі та у вихідні надаватиметься у лікарні «Кременчуцька»

Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
Кременчук, Здоров'я

З 1 березня невідкладна стоматологічна допомога вночі та у вихідні надаватиметься у лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 179

 

Планове лікування здійснюватиметься у звичайному режимі у відділеннях

Відсьогодні, з 1 березня, невідкладна стоматологічна допомога у нічний час та вихідні дні надаватиметься у відділенні екстреної медичної допомоги лікарні «Кременчуцька» на вулиці Лікаря Парнети, 2. Про це ТЪ стало відомо від директорки лікарні Оксани Корлякової. Усе необхідне обладнання для прийому пацієнтів вже перевезли до медзакладу.

Такі зміни пов'язані з припиненням діяльності Кременчуцького стоматологічного центру та приєднання його до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

У відділенні екстреної медичної допомоги ми надаємо усю екстрену допомогу хірургічну, стоматологічну, кардіологічну. Спочатку приймає лікар невідкладних станів, а потім визначається, куди далі йде пацієнт, хто його далі веде. Якщо необхідний стоматолог, він викликає стоматолога, пояснює Оксана Корлякова.

За її словами, за невідкладною стоматологічною допомогою звертається один-два пацієнти на тиждень. Тому у нічний час та вихідні дні у лікарні «Кременчуцькій» чергуватиме один лікар, цього достатньо. Загалом працюватиме 4 лікарі, які змінюватимуть одне одного на чергуваннях.

Планове лікування здійснюватиметься у звичайному режимі – лікарі прийматимуть у відділеннях на вулицях Київській, 14, Лесі Українки, 80 та Манагарова, 9.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: stomatolog-ortodont.dp.ua
Теги: стоматологический центр стоматологія лікарня Кременчуцька стоматологическая помощь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх