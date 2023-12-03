На капітальний ремонт гуртожитку на вулиці Єднання України виділили понад 1 млн гривень

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 121

Частина цієї суми піде на «здійснення технічного та авторського наглядів для забезпечення належних умов проживання»

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1 064 161 гривню на проведення капітального ремонту в гуртожитку №4 Кременчуцького національного університету ім. Остроградського, що знаходиться на вулиці Єднання України, 7 і де мешкають переселенці. Відповідне рішення виконкому ухвалили депутати на засіданні сесії Кременчуцької міської ради 1 грудня.

Крім того, частина цієї суми піде на «здійснення технічного та авторського наглядів для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб».

Нагадаємо, на ремонт гуртожитків для переселенців на вулиці Єднання України у 2022 році вже виділяли понад 1 млн гривень.