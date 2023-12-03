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Кременчук, Гроші

На капітальний ремонт гуртожитку на вулиці Єднання України виділили понад 1 млн гривень

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 121

 

Частина цієї суми піде на «здійснення технічного та авторського наглядів для забезпечення належних умов проживання»

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1 064 161 гривню на проведення капітального ремонту в гуртожитку №4 Кременчуцького національного університету ім. Остроградського, що знаходиться на вулиці Єднання України, 7 і де мешкають переселенці. Відповідне рішення виконкому ухвалили депутати на засіданні сесії Кременчуцької міської ради 1 грудня.

Крім того, частина цієї суми піде на «здійснення технічного та авторського наглядів для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб».

Нагадаємо, на ремонт гуртожитків для переселенців на вулиці Єднання України у 2022 році вже виділяли понад 1 млн гривень.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гуртожиток переселенці вулиця Єднання України ремонт капітальний ремонт
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