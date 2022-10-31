На ремонт гуртожитків для переселенців по вул. Єднання України виділили більше 1 млн гривень

Вчора, 21:33 Переглядів: 170

Департаменту соціального захисту населення виділили 1,08 млн гривень зі стабілізаційного фонду на виконання ремонтних робіт в пунктах тимчасового перебування за адресами вул. Єднання України №7 та №9. Відповідне рішення виконкому минулої п'ятниці, 28 жовтня, затвердила сесія Кременчуцької міської ради. Документ є в розпорядженні редакції.

Нагадаємо, на вул. Єднання України №7 та №9 облаштований Центр тимчасового розміщення громадян, постраждалих унаслідок військової агресії.

Нагадаємо, 12 вересня, міська влада Кременчука вручила вимушеним переселенцям ордери на житло у гуртожитку на вул. Приходька, 37, що у Крюкові. Нині тут житимуть 70 людей, з них 23 - діти. Завершили ремонти у 21 кімнаті гуртожитку, що раніше належав вагонобудівному заводу, а нині переданий на баланс Кременчука.

ТЪ побачив, як живуть переселенці у гуртожитку на вулиці Єднання України у Кременчуці