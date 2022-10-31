У дитячій лікарні відремонтують рентгенологічне обладнання

Вчора, 22:00 Переглядів: 117

Департаменту охорони здоров’я для Кременчуцької міської дитячої лікарні виділили 600 тисяч гривень на проведення аварійного ремонту рентгенологічного обладнання. Відповідне рішення виконкому минулої п'ятниці, 28 жовтня, затвердила сесія Кременчуцької міської ради. Документ є в розпорядженні редакції.

Кошти винайшли у Стабілізаційному фонді Кременчуцької громади.

Нагадаємо, у травні 2020 року для міської дитячої лікарні за кошти міського бюджету придбали сучасний рентгенапарат італійського виробництва. Тоді міськрада повідомляла, що подібного обладнання не має жоден лікувальний заклад міста. Тоді ж зробили й капітальний ремонт рентгенкабінету. Це обладнання замінило апарат, який був встановлений у медичному закладі 39 років тому і працював ще з того часу, коли було збудовано лікарню.



