У яких умовах розселяють вимушених переселенців у Кременчуці

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 781

У гуртожитку на вул. Приходька, 37 вручили ордери 70 людям, які залишились без власного житла через війну

Сьогодні, 12 вересня, міська влада Кременчука вручила вимушеним переселенцям ордери на житло у гуртожитку на вул. Приходька, 37, що у Крюкові. Нині тут житимуть 70 людей, з них 23 - діти.

Завершили ремонти у 21 кімнаті гуртожитку, що раніше належав вагонобудівному заводу, а нині переданий на баланс Кременчука.

У просторому холі міський голова Віталій Малецький вручав ключ від кімнат людям, що опинилися у нашому місті через війну. Переважно це переселенці з Луганщини, Донеччини та Харківщини.

— Дуже у вас привітне місто, — каже Андрій Черненко. Ми приїхали до вас у квітні, знайшли роботу у локомотивному депо. До того, як отримали цю кімнату, жили у бригадному будинку від підприємства. Тут дуже гарні умови.

У кімнаті — шафа, холодильник, невеликий стіл, 6 кроватей. Деякі предмети побуту. Тут житиме крім Андрія житиме його дружина, двоє дітей 11 та 14 років, а також бабуся, Ніна Михайлівна та дідусь.

— Наші будинки розбиті, ми не знаємо, куди повернемося. Проте ладні жити й в землянці, аби вдома, додає Ніна Михайлівна.

Міський голова тим часом провів екскурсію журналістам. Нові пральні, санвузли, душові. У їдальні — плити, мікрохвильовки.

- Люди тут проживатимуть безкоштовно, але сплачуватимуть комунальні послуги. Такий порядок діятиме на період воєнного часу та кілька місяців після, — каже міський голова Віталій Малецький. - Якщо потрібно буде продовжити час проживання, ми його продовжимо.

На запитання журналістів, за яким принципом сюди обирали мешканців, мер пояснив, що це перш за все вразливі категорії громадян, сім'ї з дітьми, люди, яким найважче соціалізуватися. Родини обирала комісія.

Зазначимо, що у Кременчуці це не єдине приміщення, де селять переселенців. Нині є гуртожитки по пров. Толстого, 36, вул. Лесі Українки, 39, вул.Молодіжна, 5. Кілька кімнат відкриті на вул. Східній. Можливо, незабаром облаштують кімнати у гуртожитках по вул. Першотравневій, 33 та 35.

Нагадаємо, будівельні та ремонтні роботи у гуртожитку по вул. Приходька, 37 фінансували з міського бюджету. За словами Віталія Малецького, всього на ремонт витрачено понад 3 млн гривень.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», виконком Кременчуцької міськради у серпні виділив зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади 898 тис. гривень на поточний ремонт та матеріали для облаштування гуртожитку для переселенців по вул. Приходька, 37. Роботи виконувало КП «Союзрембуд». З меблюванням кімнат та обладнанням інших приміщень допомагав UNICEF. 1,5 млн грн надала агенція ООН у справах біженців.