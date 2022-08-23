З бюджету Кременчука виділили майже 900 тис. гривень на ремонт у гуртожитку для переселенців на вул. Приходька

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 223

Виконком Кременчуцької міськради 12 серпня виділив зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади 898 тис. гривень на поточний ремонт та матеріали для облаштування гуртожитку для переселенців по вул. Приходька, 37 (додаткові роботи). Рішення затвердила сесія міської ради 22 серпня.

Нагадаємо, роботи з облаштування цього гуртожитку розпочали у березні. У червні у завершили роботи та здали 21 кімнату на першому поверсі. Тоді у мерії повідомили, що за мали намір ремонтувати кімнати на інших поверхах.

Для переселенців готують 12 кімнат у гуртожитку на Східній