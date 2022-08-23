«Срібло» та «бронза» чемпіонату світу з ММА для Полтавщини

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 46

Двоє спортсменів з Полтави завоювали призові місця в Абу-Дабі

Двоє спортсменів із Полтавщини Анна Нарєжна і Георгій Дудка успішно виступили на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА в Абу-Дабі та завоювали призові місця.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Анна Нарєжна змагалася у ваговій категорії до 48 кг, у віковій групі 12-13 років і стала віцечемпіонкою світу з ММА.

Георгій Дудка виступав в одній із найбільш масових вагових категорій – 65,8 кг, віковій групі 16-17 років. За медалі у ній боровся 31 спортсмен із 22 країн. Хлопець став бронзовим призером чемпіонату світу з ММА.

Нагадаємо, що бодібілдери Кременчука змагатимуться на міжнародному турнірі та чемпіонаті світу.