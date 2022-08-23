Кременчужанин хотів викрасти візок із супермаркету

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Йому завадили патрульні та нацгвардійці

Вчора, 22 серпня, до працівників патрульної поліції та Національної Гвардії звернувся охоронець супермаркету, який повідомив, що невідомий викрав візок для перевезення продуктів. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Правоохоронці виявили чоловіка з візком на вул. Небесної Сотні. Кременчужанин повідомив, що охоронці магазину дозволили йому «позичити» майно.