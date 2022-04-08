У Кременчуці почали ремонтувати гуртожиток на Молодіжному для переселенців

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Також мають намір відремонтувати ще один, у провулку Льва Толстого

У Кременчуці розпочали ремонт гуртожитку для переселенців по проспекту Лесі Українки, повідомляє пресслужба міської ради.

«Наразі ремонтуємо кімнати, забезпечимо їх найнеобхіднішими меблями та речами», - йдеться в повідомленні.

За даними мерії, це вже четвертий гуртожиток, який готують для переселенців. Інші знаходяться на вулицях Приходька, Східній, Молодіжній. Також у планах - відремонтувати гуртожиток у провулку Льва Толстого.

«Родини переселенців можуть проживати в цих кімнатах протягом дії воєнного стану плюс ще три місяці після його скасування. У мирний час це буде соціальне житло, яке надаватиметься від міста медикам, педагогам, правоохоронцям», - зазначив міський голова Віталій Малецький.

Наразі у Кременчуці на обліку перебуває 6100 вимушених переселенців. У Кременчуцькому районі станом на 5 квітня - близько 10 тисяч.

Тим часом Полтавщина готується прийняти найближчим часом ще 15-20 тисяч вимушено переміщених осіб.