У Кременчуцькому районі проживає близько 10 тисяч вимушених переселенців

Таку цифру на брифінгу в Кременчуцькій РВА назвав начальник районного управління Держпродспоживслужби
За словами очільника Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Олега Назарець, його управління контролює умови розміщення вимушених переселенців. За його словами, наразі у Кременчуцькому районі знаходиться приблизно 10 тисяч вимушених переселенців. В основному із Харківської та Сумської області.
Для їх прийняття на території району підготовлено 57 пунктів проживання, хоча не всі з них наразі задіяні.
Нагадаємо, вчора очікувалось прибуття до Кременчуцького району великої кількості вимушених переселенців із Харківської області. Прогнозували, що приїде до п’ятьох тисяч людей. Проте, прибуло лише кілька осіб, яких розмістили у Кременчуці.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер