У Кременчуцькому районі проживає близько 10 тисяч вимушених переселенців

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 133

За словами очільника Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Олега Назарець, його управління контролює умови розміщення вимушених переселенців. За його словами, наразі у Кременчуцькому районі знаходиться приблизно 10 тисяч вимушених переселенців. В основному із Харківської та Сумської області.

Для їх прийняття на території району підготовлено 57 пунктів проживання, хоча не всі з них наразі задіяні.

- Переселенців розселяють спочатку у найбільш пристосовані для проживання місця. Є такі, де дуже комфортні, практично готельні умови – наприклад дитячий табір «Ерудит». Ми контролюємо у пунктах їх розміщення наявність електроенергії, води, житлову площу на одну людину тощо. Район готовий прийняти й більшу кількість переселенців – відповідні умови у пунктах прийому створені в усіх територіальних громадах, - пояснив Олег Назарець.

Нагадаємо, вчора очікувалось прибуття до Кременчуцького району великої кількості вимушених переселенців із Харківської області. Прогнозували, що приїде до п’ятьох тисяч людей. Проте, прибуло лише кілька осіб, яких розмістили у Кременчуці.