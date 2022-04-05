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Президент підписав закон про «нульове розмитнення» автомобілів

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 530

 

Закон набере чинності після публікації в офіційній пресі

Закон №7190П, згідно з яким на час воєнного стану звільняються від мита та ПДВ усі імпортні товари, включно з автомобілями, підписано президентом. Він був прийнятий Верховною Радою ще 25 березня, а підписаний главою держави 5 квітня. Закон набуває чинності в день його публікації в офіційній пресі. Це може статися 6-8 квітня 2022 року.

Згідно з законом, імпорт цілого ряду транспортних засобів для фізичних осіб буде відбуватись без сплати податків – ПДВ, ввізного мита та акцизу. Причому йдеться не про автомобілі для ЗСУ, а для особистого використання, нові та вживані.

Втім, для реєстрації автомобіля в Україні все ж потрібно пройти сертифікацію, сплатити 3-5% від її ціни у Пенсійний фонд та кошти за номерний знак, свідоцтво реєстрації та послуги Сервісного центру.

Таким чином можна ввозити наступні транспортні засоби: автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.

Для ввозу діє обмеження екологічних стандартів — не нижче “Євро-2” на легковики та не нижче «Євро-5» для вантажівок та автобусів. Підтвердження цих стандартів має бути в сертифікаті відповідності, який вимагають під час державної реєстрації автомобіля в Сервісному центрі МВС.

Після скасування воєнного стану, коли податки на імпорт знову введуть, за ввезені згідно з цим Законом машини доплачувати не потрібно буде, адже закони не мають зворотної сили.

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Автор: Віктор Крук
Теги: розмитнення закон президент Автомобілі
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