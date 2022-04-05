Компенсація за зруйноване житло українцям буде виплачуватись у п'ять етапів - законопроєкт

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 782

Компенсація за зруйноване житло буде виплачуватись українцям із двох джерел: з українського бюджету та за рахунок стягнень із російської федерації. Черговість виплат складатиметься з п'яти етапів. При цьому не всі, хто втратив своє житло через війну, зможуть отримати компенсацію за нього.

Такими є основні положення нового законопроєкту № 7237, який зареєстрований на сайті Верховної Ради.

В Україні хочуть створити єдиний реєстр майна, в якому фіксуватимуться всі дані про майно, знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ на території України. Причому до цього реєстру буде внесено не лише те майно, яке було знищено після 24 лютого 2022 року, а й усе, що було втрачено, починаючи з окупації Криму і Донбасу у 2014 році.

У законопроекті передбачено два види компенсації за зруйноване житло: первинну компенсацію та повну компенсацію.

Первинна компенсація – це витрати, які фінансуватимуть з українського бюджету. Ці гроші йтимуть на відновлення зруйнованого житла, шкіл, лікарень, дитячих садків.

Повна компенсація виплачуватиметься за рахунок стягнень із Російської Федерації. Причому її виплачуватимуть усім, хто постраждав від війни – незалежно від того, отримали вони первинну компенсацію чи не отримали.

Хто має право на компенсацію?

Таке право мають усі фізичні особи, а також їхні спадкоємці та юридичні особи, які втратили своє майно внаслідок збройної агресії Росії. Тут йдеться не лише про житло, а й про інше цінне майно, вартість якого становить не менше 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 124 050 грн).

Кому можуть відмовити у виплатах?

Незважаючи на втрату житла та іншого майна, декому можуть не дати компенсацію. До них належать:

громадяни або юрособи, які перебувають під економічними санкціями;

громадяни РФ;

фірми, які не розкрили своїх бенефіціарів, або власники яких знаходяться на території РФ чи Білорусі.

При цьому деякі громадяни країни-агресора все ж таки можуть розраховувати на компенсацію, якщо у них є нагороди за заслуги перед Україною, вони публічно засуджували агресію РФ з 2014 року, і вони не були російськими чиновниками.

Як визначатимуть збитки і розмір компенсації за зруйноване житло?

Спочатку потрібно буде подати заяву на компенсацію через портал ДІЯ. Причому подавати її можуть навіть спадкоємці.

Далі дані занесуть у спеціальний реєстр.

Проведуть обстеження знищеного або пошкодженого майна та зафіксують факт втрати житла.

В уряді визначать розмір і форму компенсації, а також визначать граничні виплати за первинною компенсацією для фізосіб і для компаній.

Визначатимуть порядок черговості виплат.

Черговість виплат визначено у 5 етапів:

Перший етап – виплата первинної компенсації учасникам бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок війни, а також спадкоємцям і сім'ям загиблих воїнів.

Другий етап – виплата всім учасникам бойових дій та їхнім спадкоємцям.

Третій етап – виплата первинної компенсації всім громадянам, що належать до вразливих груп, а також їхнім спадкоємцям.

Четвертий етап – виплата решті громадян України.

П'ятий етап – виплата іноземцям або особам без громадянства та їхнім спадкоємцям.