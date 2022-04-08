ЄС має намір забезпечити українських біженців безкоштовними роумінгом

Сьогодні, 22:13 Переглядів: 376

24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.

Євросоюз має намір забезпечити біженців з україни доступним та безоплатним роумінгом. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії, пише Економічна правда.

«Спільна заява має на меті закласти стабільнішу основу, щоб допомогти переміщеним українцям в Європі залишатися на зв'язку з рідними та друзями вдома», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. У майбутньому кількість операторів може збільшитися.

Телеком-оператори безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України, їм вдалося скористатися можливістю здійснення міжнародних дзвінків в Україну без оплати.

Нагадаємо, у Польщі українські біженці з дітьми у Польщі отримають щомісячну фінансову допомогу.

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