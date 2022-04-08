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На Київщині зафіксували факти жорстокого зґвалтування дітей російськими військовими

Сьогодні, 20:50 Переглядів: 1 518

 Омбудсмен Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила жахливі факти катувань дітей на Київщині. 

Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча.

Хлопчик, 11 років, зґвалтований на очах у мами - її прив’язали до стільця, щоб дивилася. Буча.

Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця. Ірпінь.

«Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати! Зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року», - написала Денісова.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні. Рашистські окупанти мають понести найсуворішу відповідальність!

Ранше Денисова закликала жінок та дівчат повідомляти про випадки вчинення сексуального насильства російськими військовими, як би важко це не було, адже лише так можна притягнути злочинців до відповідальності.

Нагадаємо, після звільнення Київщини стали відомі факти катувань мирних жителів. Російські окупанти в Ірпені  розстріляли жінок та дівчат, а потім танками їздили по їхніх тілах. В Бучі правоохоронці виявили катівню.

Тим часом міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь про військові злочини, скоєні на тимчасово підконтрольних російсько-окупаційним військам територіях України у Чернігівській, Харківській та Київській областях.

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: ФБ Людмили Денісової
Теги: війна згвалтування
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