В Ірпені рашисти розстрілювали жінок та дівчат, а потім танками їздили по їх тілах

Російські окупанти в Ірпені Київської області жорстоко вбивали мирних жителів. Відомо, що вони розстріляли жінок та дівчат, а потім танками їздили по їхніх тілах. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Він зазначив, що у місті загинуло багато цивільних через артобстріли та міни. Також вбивці масово розстрілювали людей просто посеред вулиці. Найбільше загиблих знайдено на вулицях Пушкінській та Лермонтова.
Сьогодні голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив у інтерв'ю «Суспільному», що лише за попередніми підрахунками, у Маріуполі загинуло 5 тисяч цивільних.
Тим часом міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь про військові злочини, скоєні на тимчасово підконтрольних російсько-окупаційним військам територіях України у Чернігівській, Харківській та Київській областях.
Доповідь опублікована на сайті організації. Зокрема, у доповіді йдеться про випадки обстрілів цивільного населення, зґвалтування, пограбування цивільного майна, зокрема їжі, одягу та дров.
У доповіді вказано, що 4 березня російські війська в Бучі схопили п'ятьох чоловіків і стратили одного з них. Свідок розповів організації, що солдати змусили п'ятьох чоловіків стати на коліна на узбіччі дороги, натягти на голову футболки та вистрілили одному з чоловіків у потилицю.
6 березня у селі Ворзель окупанти кинули димову шашку у підвал, після чого застрелили жінку та 14-річну дитину, коли вони вийшли з підвалу. Інформацію Human Rights Watch надав чоловік, який перебував з жінкою в одному підвалі.
Жінка розповіла організації, що російський військовий неодноразово ґвалтував її у школі на Харківщині, де вона та її родина перебували в укритті 13 березня. Солдат рф бив її та порізав ножем обличчя, шию та волосся. Наступного дня жінка втекла до Харкова, де змогла отримати медичну допомогу.
Президент Євросоюзу Шарль Мішель запускає хештег «Бучанська різанина». Він анонсував нові санкції проти РФ, а також поообіцяв підтримку з боку Євросоюзу в переслідуванні воєнних злочинів, скоєних армією окупанта на території Київської області. Про це він написав у Twitter.
Міністерство оборони України заявило, що російські окупанти стратили мирних жителів, у деяких за спиною пов’язані руки, і назвали вбивства українців «новою Сребреницею».
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розстріли мирних жителів Бучі російські військові зробили навмисно. У Бучі після звільнення від окупантів у братських могилах поховали 280 людей.
Світ шокований звірствами російських окупантів у Бучі, а волонтери назвали перелік військових частин рф, військовослужбовці яких вбивали мирних людей.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер