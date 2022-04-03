В Ірпені рашисти розстрілювали жінок та дівчат, а потім танками їздили по їх тілах

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 834

Російські окупанти в Ірпені Київської області жорстоко вбивали мирних жителів. Відомо, що вони розстріляли жінок та дівчат, а потім танками їздили по їхніх тілах. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що у місті загинуло багато цивільних через артобстріли та міни. Також вбивці масово розстрілювали людей просто посеред вулиці. Найбільше загиблих знайдено на вулицях Пушкінській та Лермонтова.

- Багато людей загинули від їхніх мін, артобстрілів. І багато жителів рашисти розстріляли. На вулиці Пушкінській і Лермонтова вони розстріляли дівчат і жінок, а потім їздили по них танком, - написав мер у своєму Телеграм.

Сьогодні голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив у інтерв'ю «Суспільному», що лише за попередніми підрахунками, у Маріуполі загинуло 5 тисяч цивільних.

- По загиблих у Маріуполі ситуація приблизна. Ми рахуємо 5 тисяч щонайменше. Але це виключно цивільні. Військових можна рахувати після обстеження всього міста. Воно зруйноване практично повністю. 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню, або підлягає частково, - сказав Кириленко.

Тим часом міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь про військові злочини, скоєні на тимчасово підконтрольних російсько-окупаційним військам територіях України у Чернігівській, Харківській та Київській областях.

Доповідь опублікована на сайті організації. Зокрема, у доповіді йдеться про випадки обстрілів цивільного населення, зґвалтування, пограбування цивільного майна, зокрема їжі, одягу та дров.

- Випадки, які ми задокументували, становлять собою навмисну ​​жорстокість і насильство щодо цивільного населення України… (ці злочини) слід розслідувати як військові злочини», — сказав директор Human Rights Watch із Європи та Центральної Азії Х’ю Вільямсон.

У доповіді вказано, що 4 березня російські війська в Бучі схопили п'ятьох чоловіків і стратили одного з них. Свідок розповів організації, що солдати змусили п'ятьох чоловіків стати на коліна на узбіччі дороги, натягти на голову футболки та вистрілили одному з чоловіків у потилицю.

6 березня у селі Ворзель окупанти кинули димову шашку у підвал, після чого застрелили жінку та 14-річну дитину, коли вони вийшли з підвалу. Інформацію Human Rights Watch надав чоловік, який перебував з жінкою в одному підвалі.

Жінка розповіла організації, що російський військовий неодноразово ґвалтував її у школі на Харківщині, де вона та її родина перебували в укритті 13 березня. Солдат рф бив її та порізав ножем обличчя, шию та волосся. Наступного дня жінка втекла до Харкова, де змогла отримати медичну допомогу.

Президент Євросоюзу Шарль Мішель запускає хештег «Бучанська різанина». Він анонсував нові санкції проти РФ, а також поообіцяв підтримку з боку Євросоюзу в переслідуванні воєнних злочинів, скоєних армією окупанта на території Київської області. Про це він написав у Twitter.

- Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre. ЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС на підході. Слава Україні!, — написав він.

Міністерство оборони України заявило, що російські окупанти стратили мирних жителів, у деяких за спиною пов’язані руки, і назвали вбивства українців «новою Сребреницею».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розстріли мирних жителів Бучі російські військові зробили навмисно. У Бучі після звільнення від окупантів у братських могилах поховали 280 людей.

Світ шокований звірствами російських окупантів у Бучі, а волонтери назвали перелік військових частин рф, військовослужбовці яких вбивали мирних людей.



