Правоохоронці Полтавщини за добу перевірили понад тисячу автівок та 1,5 тис підозрілих осіб

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 182

Серед усіх перевірених 17 підозрілих осіб затримали та доставили до підрозділів поліції для встановлення можливої причетності до співпраці з ворогом та участі у диверсійній діяльності.

- Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили 1062 транспортних засоби та 1 541 підозрілу особу. 17 з них доставили до підрозділів поліції для перевірки на причетність до співпраці з ворогом та участі в диверсійній діяльності, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Відділ комунікації поліції Полтавщини нагадує, що починаючи з 2 квітня, комендантська година на Полтавщині триває з 21:00 до 6:00. У визначений Радою оборони області час категорично заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях. Ці обмеження не діють під час тривоги, коли громадянам потрібно укритися в захисних спорудах!

- Зауважимо, що згідно з рішенням Ради оборони Полтавської області, громадяни, які без обґрунтованих поважних причин порушують заборону на перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях доставляються до територіального підрозділу поліції для вирішення питання щодо можливості їх залучення до громадських робіт строком до 24 годин. Завжди обов’язково беріть із собою документи, що посвідчують особу, та будьте готові їх пред’явити для перевірки поліцейським, - звертають увагу правоохоронці.

Відділ комунікації поліції Полтавщини закликає громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу й суворо дотримуватися встановлених правил. Зокрема, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських на укріплених контрольно-пропускних пунктах.

- Вдячні громадянам за розуміння та співпрацю! Слава Україні!, - йдеться у повідомленні.