Правоохоронці Полтавщини за добу перевірили понад тисячу автівок та 1,5 тис підозрілих осіб

Серед усіх перевірених 17 підозрілих осіб затримали та доставили до підрозділів поліції для встановлення можливої причетності до співпраці з ворогом та участі у диверсійній діяльності.
Відділ комунікації поліції Полтавщини нагадує, що починаючи з 2 квітня, комендантська година на Полтавщині триває з 21:00 до 6:00. У визначений Радою оборони області час категорично заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях. Ці обмеження не діють під час тривоги, коли громадянам потрібно укритися в захисних спорудах!
- Зауважимо, що згідно з рішенням Ради оборони Полтавської області, громадяни, які без обґрунтованих поважних причин порушують заборону на перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях доставляються до територіального підрозділу поліції для вирішення питання щодо можливості їх залучення до громадських робіт строком до 24 годин.
Завжди обов’язково беріть із собою документи, що посвідчують особу, та будьте готові їх пред’явити для перевірки поліцейським, - звертають увагу правоохоронці.
Відділ комунікації поліції Полтавщини закликає громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу й суворо дотримуватися встановлених правил. Зокрема, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських на укріплених контрольно-пропускних пунктах.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер