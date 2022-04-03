Російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 490

Місцева влада просить не поширювати фото та відео з місця подій

Сьогодні, 3 квітня, російські військові завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

- Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook, – написав Олександр Сєнкевич.

Наразі немає офіційної інформації щодо наслідків ракетних ударів, пошкоджених об’єктів чи постраждалих мешканців.

Нагадаємо, що ворог не вперше обстрілює місто. 29 березня вранці російські загарбники нанесли ракетний удар по будівлі Миколаївської ОВА, через що загинули 36 людей. Раніше росіяни обстрілювали військові казарми в місті, що також призвело до загибелі людей.

Вчора, 2 квітня, ворогом були нанесені ракети удари по Полтавщині. Постраждали інфраструктурні об’єкти у Полтаві, Кременчуці та Миргороді.

Наразі триває ліквідація їх наслідків.





